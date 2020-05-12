Müslüman-Türk aile yapısının temeline dinamit döşeyen İstanbul Sözleşmesi tam 9 yıldır yuva yıkıyor. Macaristan'ın toplum yapısına uymadığı gerekçesiyle parlamentoda reddettiği Rusya ve Ermenistan gibi ülkelerin bazı maddelere şerh koyarak imzaladığı İstanbul Sözleşmesi Türkiye tarafından şerhsiz olarak kabul edildi.

Cinsiyetsiz bir toplum oluşturarak insan neslini yok etmek için özel olarak tasarlanan Batı dayatması sözleşme 2011 yılında İstanbul'da imzalandı.

LGBT sapkınlığının kalkanı: İstanbul Sözleşmesi

24 Kasım 2011 tarihinde AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin 246 kabul, 0 ret oyuyla jet hızında meclisten geçerek kanunlaşan fesat projesi ile cinsiyetsiz bir toplum inşa edilmek isteniyor.

Cinsiyet eşitliği adı altında Müslüman Türk toplumunun manevi değerlerine savaş açan İstanbul Sözleşmesi ile cinsel sapkınlıklar ve LGBT hakları koruma kalkanı altına girdi. Avrupa Birliği'nin dayattığı sözleşmeyle birlikte geleneksel değerler, örf, kültür hedef tahtasına kondu.

Müslüman Türk toplumu hedefte

İstanbul Sözleşmesi'nin metninde namus ifadesi sözde vurgusu ile verilerek namus kavramı net bir biçimde tahrip edildi. İslam dinini kendine apaçık bir şekilde düşman olarak seçen fesat projesinde din bir ayrımcılık kaynağı olarak gösteriliyor.

Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana aileleri paramparça eden sözleşme iddia edilenin aksine aileyi ve kadın haklarını korumadığı gibi baba rolünü de ortadan kaldırıyor.

Sözleşme ile birlikte tam 9 yıldır Türkiye sokaklarında LGBT'li azgınlar cirit atıyor. Bunun yanında İstanbul Sözleşmesi ile birlikte LGBT ve eşcinsel kelimesi altında dernekler kurulmasına da izin verildi.