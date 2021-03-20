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Gündem İstanbul Sözleşmesi iptal edildi, provokatörler işbaşı yaptı
Gündem

İstanbul Sözleşmesi iptal edildi, provokatörler işbaşı yaptı

Türkiye'nin eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından provokatörler işbaşı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 12:09:00 - 2021-03-20 12:46:47
İstanbul Sözleşmesi iptal edildi, provokatörler işbaşı yaptı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, ‘Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa’ diye pompalanan ancak eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Karar sonrası provokatörler işbaşı yaptı. Bunların başında ise; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR'ları ile ilgili ihanete imza atan ve ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar geldi.

İşte sosyal medya üzerinden konuyu saptırarak militanlığa devam eden 'vatan haini' Dündar'ın o provokatif tweetleri:

İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı? İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?
İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı? İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?

Gündem

İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı? İstanbul Sözleşmesi kiminle imzalandı?

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Yorumlar

Murat Güzel

... cocugu john dündar.
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Zekeriya gökçe

İş bu iğrenç sözleşme olmadı (iptal oldu) bitti mi? Hayır kadının beyanı esas olan anlayış ne kadar sağlıklı. Başka biz bu Batılıların kanunlarıyla yöneltilmeye başladığı için hep yanlışın içindeyiz.
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