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Gündem İstanbul Sözleşmesi fesih mi edildi?
Gündem

İstanbul Sözleşmesi fesih mi edildi?

İstanbul Sözleşmesi son durum | Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı yer aldı. Peki, Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı mı? İstanbul Sözleşmesi sona mı erdi?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 09:00:00 -
İstanbul Sözleşmesi fesih mi edildi?

Uzun süredir gündemde olan İstanbul Sözleşmesi konusunda Türkiye kararını verdi. 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de İstanbul Sözleşmesi kararı yer aldı. Peki, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çıktı mı?

İstanbul Sözleşmesi fesih mi edildi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı: Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden neden ayrıldı?

Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir! Her zaman 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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