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Siyaset ‘İstanbul Sözleşmesi’ diye çırpınan Meral Akşener şehit bacısına suspus
Siyaset

‘İstanbul Sözleşmesi’ diye çırpınan Meral Akşener şehit bacısına suspus

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine yönelik ağza alınmayacak sözleri sarf etmesine tepkiler sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:32:00 - 2021-11-06 14:32:48
‘İstanbul Sözleşmesi’ diye çırpınan Meral Akşener şehit bacısına suspus

YENİ AKİT  ANKARA

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu ve Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, sosyal medya hesabından Bingöl'de şehit ağabeyine yönelik ağza alınmayacak sözleri sarf etmesine tepki gösterdi.

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu ve Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Sürekli kadına şiddetten bahseden, seçimi kazanırsam İstanbul sözleşmesini geri getireceğim diyen #MeralAbla Lütfü Turkkan'ın şehidimizin bacısına ettiği küfür için sus pus. Şehidimizin abisine edilen küfür asla affedilmez derhal istifa etmelidir. Namusumuza dil uzattınız” diye konuştu.

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