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Aktüel İstanbul Senin uygulaması nedir? İstanbul Senin uygulamasında neler var?
Aktüel

İstanbul Senin uygulaması nedir? İstanbul Senin uygulamasında neler var?

İstanbul Senin uygulaması nedir? İstanbul Senin uygulaması avantajları neler? İstanbul Senin uygulaması ile seyahat nasıl edilecek? İstanbul Senin uygulaması ile toplu taşımaya bilinir mi? İstanbul Senin uygulaması göster geç nedir? İstanbul Senin uygulaması ile İSKİ, İGDAŞ faturaları nasıl ödenecek? İstanbul Senin uygulaması otobüsüm nerede sorgulaması yapılıyor mu? İstanbul Senin uygulaması nasıl indirilir? İşte İstanbul Senin uygulaması özellikleri.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 15:44:00 - 2021-11-18 15:44:59
İstanbul Senin uygulaması nedir? İstanbul Senin uygulamasında neler var?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum hizmetlerine cep telefonundan erişim sağlayacak olan "İstanbul Senin Süper Uygulaması"nı tanıttı. Peki İstanbul Senin uygulaması nedir? İstanbul Senin uygulamasına neler var? İşte İstanbul Senin uygulaması özellikleri...

İstanbul Senin uygulamasında neler var?

İstanbul Kart'ınız, bir alışveriş kartına dönüşecek ve 'İstanbul Senin' ile bu kartınızın dijtal versiyonunu kullanarak alışverişlerinizi de kolayca yapabileceksiniz.

İETT, Şehir Hatları ve Metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular, 'İstanbul Senin'deki dijital İstanbul Kart sayesinde, plastik İstanbul Kartlarını yanlarında taşımalarına gerek olmadan seyahat edebilecek. Yanınızda cüzdanınız yoksa da cep telefonunuzun içindeki bu Göster Geç özelliği ile toplu taşımadan yararlanabileceksiniz.

Fatura ödemek için kuyruğa girme derdi 'İstanbul Senin' ile ortadan kalkacak İSKİ ve İGDAŞ faturalarını, çeşitli fatura ödeme noktalarından veya banka şubelerinden ödemekte olan İstanbullular, faturalarını diledikleri yer ve diledikleri zamanda cep telefonlarından kolayca ödeyebilecek.

'Söz Senin' mini uygulamasıyla şehirle ilgili fikirleri olan, şehrin geleceğine yön vermek isteyen İstanbullular, kolayca fikirlerini paylaşacak ve yönetimin kararlarına katılabilecek.  Otobüsüm Nerede' mini uygulamasıyla, şehrin herhangi bir yerinde otobüs beklemekte olan İstanbullular, otobüslerinin tam olarak kaç dakika sonra beklemekte oldukları durakta olacağını görebilecek. 

Sanat severler tiyatro, müzik başta olmak üzere her türlü kültürel etkinlikten anında haberdar olacak ve diledikleri yerden kolayca bilet alabilecek.  Yardımseverler, bir iyilik hareketi haline gelen 'Askıda Fatura' icraatımızın mini uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.  'Çözüm Merkezi' mini uygulaması ile kendileri, mahalleleri, sokakları ile ilgili ihtiyaç veya sorunları varsa, bunları bize anında iletip, çözüm isteyebilecekler. 

'İstanbul Senin' platformunda kullanıcılar; dijital kimlik, dijital cüzdan ve dijital sözleşmeyi birlikte kullanabilecek. Yani, kimlik bilgilerinizi, İstanbul Kartınız ve kredi kartlarınızı, bu süper uygulamanın içinde saklayabileceksiniz.

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