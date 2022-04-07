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Yerel İstanbul semalarını kapladı! Havadan böyle görüntülendi
Yerel

İstanbul semalarını kapladı! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da bugün gökyüzünü kaplayan çöl tozları dron ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 17:09:00 - 2022-04-07 17:17:31

Meteorolojinin uyarılarının ardından bugün İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından çöl tozları İstanbul semalarında görüldü.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN

Çöl tozları gökdelenleri kapladı

Gökdelenleri kaplayan çöl tozları havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, tozların havayı kapladığı görülüyor.

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