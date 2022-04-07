İstanbul semalarını kapladı! Havadan böyle görüntülendi
İstanbul'da bugün gökyüzünü kaplayan çöl tozları dron ile görüntülendi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından bugün İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından çöl tozları İstanbul semalarında görüldü.
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Çöl tozları gökdelenleri kapladı
Gökdelenleri kaplayan çöl tozları havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, tozların havayı kapladığı görülüyor.