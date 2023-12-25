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Yerel İstanbul semalarında görülen sıralı ışıklar merak uyandırdı!
Yerel

İstanbul semalarında görülen sıralı ışıklar merak uyandırdı!

Yeniakit Publisher
2023-12-25 21:04:00 - 2023-12-25 21:08:34

İstanbul semalarında görülen cisim, vatandaşlar tarafından merak konusu olurken; sıralı ışıkların Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirlendi.

Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi, İstanbul Anadolu yakası semalarında görüntülendi.

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Amerikan şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere yapılan Starlink uyduları uzaya gönderilmişti.

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