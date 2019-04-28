İstanbul seçim sonuçları son durum ne? YSK İstanbul seçim sonuçları belli oldu mu?

YSK 31 Mart 2019 tarihinden itibaren seçim mesaisini sürdürüyor. AK parti ve MHP İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz yoluna gitmişti. Olağanüstü itirazlar kapsamında istenilen belgelerin ulaştırılması bekleniyordu.YSK bu itirazları değerlendirebilmek için bir takım belgeler talep etti. Bugün belgeleri YSK'ya ulaştırmak için son gün. Peki İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olacak? İtirazlardan sonraki son durum nedir? İşte İstanbul seçim sonuçları ile ilgili son dakika detaylar...

YSK İstanbul seçim sonuçları son kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım arasında 13 bin 729 oy farkı bulunuyor. Yapılacak araştırma neticesinde usulsüzlük olduğu belirlenmesi ve bu durumun seçim sonucunu etkilediğinin anlaşılması durumunda Kurul, İstanbul'daki seçimlerin iptaline karar verebilecek. AK Parti'nin iptal gerekçesi olarak sunduğu tüm bu iddialarla ilgili yapılacak araştırmanın sonucu daha sonra YSK'nın önüne gelecek. YSK da araştırma sonucuna göre İstanbul ile ilgili nihai kararı verecek.

Kısıtlı seçmen incelenecek

AK Parti’nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını “kısmen” kabul eden YSK, inceleme için ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verdi. İlçe seçim kurulları 19 bin usulsüz sandık başkanı ve görevlisiyle, 41 bin 132 kısıtlı seçmenin durumunu netleştirip bildirecek. YSK da İstanbul ile ilgili nihai kararını açıklayacak.

Kısıtlı seçmen nedir? Kısıtlı seçmen kime denir?

AK parti ve MHP İstanbuldaki seçimlerin yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz yoluna gitmişti. AK Parti'nin kısıtlı seçmenin oy kullandığına ilişkin itirazı vardı. İstanbul'daki itirazların sona ermesi ve sonucun belirlenmesine az bir süre kaldı. Bu itirazların sonuçlanması ise önümizdeki haftayı bulacağı bekleniyor.

Cezaevlerindeki hükümlülerin oyları araştırılacak

Hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde oy kullandığı belirtilen seçmenlerin durumu da incelenecek. AK Parti itirazında, 10 bin 290 hükümlünün yerlerine oy kullanıldığı ifade ediliyordu. Kurullar, bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığına bakacak. Anayasa'nın 67. maddesinde, taksirli suçlardan hüküm giyenler dışındaki hükümlülerin oy kullanamayacağı belirtiliyor.

Söz konusu madde kapsamındaki itiraz uyarınca ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü bulunan 5 bin 287 kişinin yerlerine oy kullandığı iddiası ile yine 31 Mart 2019'da cezaevlerinde tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yerleri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin cezaevinde oy kullandığı iddiası araştırılacak.

AK PartiYSK temsilcisi Recep Özel yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul seçimleri ile ilgili 5 bin 515 kişinin daha soruşturulacağını duyurdu.

İlçe seçim kurulları çalışıyor

YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarını görüşürken, İstanbul'daki tüm ilçe seçim kurullarında önceki gün alınan ara kararlar uyarınca çalışmalar başladı. YSK, önceki gün 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı. Beş gün içerisinde çalışmayı tamamlayıp YSK'ya sunması gereken ilçe seçim kurulları yapacağı çalışma şöyle:

AK Parti itiraz dilekçesinde 2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirtti. İlçe seçim kurulları öncelikle, tespit edilen kısıtlı seçmenin seçmen listesinde yer alıp almadığına bakacak. Listede yer alanları tespit edecek ve tutanak altına alacak. Yine oy kullandığı belirlenenlerin, kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı ilgili mahkemeden temin edilecek.

Aynı süreç, zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21 bin 358 seçmen için de işleyecek. Bu kişilerin hakkında kısıtlılık kararı olup olmadığını sulh hukuk mahkemelerinden soracak olan ilçe seçim kurulları, kısıtlılık kararı olanlardan seçmen listelerinde yer alanları ve oy kullananların tespitini yapacak. Yine ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanılıp kullanmadığını belirleyecek.