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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrenci kabulüne başlıyor

Yeni kurulan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN) 2020-2021 eğitim öğretim yılında dört fakülte ve bir meslek yüksek okulu ile öğrenci kabulüne başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:27:47 -
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrenci kabulüne başlıyor

Yeni kurulan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN) 2020-2021 eğitim öğretim yılında dört fakülte ve bir meslek yüksek okulu ile öğrenci kabulüne başlayacak.


İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi eğitim hayatına 2020-2021 eğitim öğretim yılında dört fakülte ve bir meslek yüksek okulu ile başlıyor. Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulan ilk kez bu sene öğrenci kabulü yapılacak üniversitede; tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu dahil sekiz lisans, beş ön lisans programında eğitim verilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada okuldan mezun olan öğrencilere iş garantisi imkanı da sunulacağı belirtildi.



"Tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz”


Bilgiç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Bilgiç, İSTÜN’ün kuruluşunun 40 yılı aşkın iş hayatındaki en büyük hayali olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ekonomik ve sosyal sistem büyük bir sınav verirken, Türkiye bu süreci sağlık sektöründe görev yapan donanımlı personeli ve bu alanda gerçekleştirilen dev yatırımlar sayesinde başarıyla geçti. Üniversitemizde sağlık alanlarında global çapta uzmanlar yetiştireceğiz. Yeni kurulan üniversitede bireylere ve topluma küresel boyutta hizmet veren, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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