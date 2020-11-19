  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dufry dönemi başladı
Aktüel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dufry dönemi başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:19:35 -
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dufry dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki duty free (gümrüksüz mağazacılık) alanında Dufry açıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmecisi'nden (İSG) yapılan açıklamada Dufry'nin, terminalde 8 mağazadan oluşan toplam 3 bin 900 metrekarelik perakende alanına sahip olacağı belirtildi.

Bu mağazalarda içki, tütün, parfüm ve kozmetik, aksesuar ve şekerleme gibi temel duty free kategorilerindeki ürünlerin satışa sunulacağı aktarılan açıklamada, ayrıca Türkiye'nin kültürel mirasını sergileyen bir ortam yaratacak yerel yiyecek ve hediyelik eşya markalarından oluşan bir seçkinin de yolcuların hizmetine sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malaysia Airports Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dato Mohd Shukrie Mohd Salleh, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seyahat perakendeciliği alanında Dufry'nin itibarından yararlanmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği her iki tarafa da kazanç sağlayacak. Dufry'nin aramıza katılmasıyla tanınmış uluslararası ve yerel markaların ürün çeşitliliği sayesinde havalimanında daha kapsamlı bir seçki sunabilecek, ileri teknolojili mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatabileceğiz. Dufry duty free mağazaları da dijital teknolojiyle bu deneyimi ileriye taşıyacak. Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 22 milyonluk bir nüfusa hizmet verme potansiyeli ve hızla büyüyen bir şehir havalimanı olarak ünü de Dufry'ye güçlü bir müşteri tabanı kazanma ve Türkiye'deki konumunu sağlamlaştırma fırsatı sağlayacak."

Açıklamada, "İstanbul'un en yoğun ikinci havalimanı olan İSG, 2019'da 35,6 milyon yolcu ağırladı ve 2009-2015 yılları arasında peş peşe 7 yıl Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı seçildi. İSG, bu yıl dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen Avrupa'nın en fazla yolcu ağırlayan 10 havalimanı arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul'un şehir havalimanı olarak konumlandırılan İstanbul Sabiha Gökçen, Dufry'ye de perakende varlığını genişletmek için güçlü bir önerme sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoroğlu’nun tehdit etmesine yönelik tartışmalara ilişkin her siyasi görüşten tepkiler geliy..
İmamoğlu 600 milyon TL daha borçlandı!
Gündem

İmamoğlu 600 milyon TL daha borçlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı İmamoğlu'na oy birliği ile toplam 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi...
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay