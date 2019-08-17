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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere profesör, Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Sabahattin Zaim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Sabahattin Zaim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:51
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere profesör, Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Sabahattin Zaim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Sabahattin Zaim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde:  Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi: 02.09.2019

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

3) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik personel alım başvurusu detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:51
  1. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik personel alım başvurusu
  2. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

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