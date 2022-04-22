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Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin ilanla duyurulan Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 13:51:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre; adaylar

Dilekçe  (Başvuru  dilekçelerinde  başvurulan  kadronun,  birimi,  unvanı  ve  adayın  iletişim  bilgileri  adres,  telefon  numarası,  e-posta  vs.  açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Adli Sicil Belgesi

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti  Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna

başvuru için 4 takım CD veya flaş bellek ortamında iletilebilir.)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 22.04.2022

İLAN BİTİŞ TARİHİ               : 09.05.2022

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