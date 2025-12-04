İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğrencisi Yiğit Kerem Karakuş’tan Marmaris Aquachallenge’da Çifte Altın Madalya

Zorlu parkurlarda AquaUni kategorisinde yarışan Karakuş, hem 3000 metre hem de 5000 metre açık su yarışlarında rakiplerini geride bırakarak iki ayrı birincilik elde etti ve çifte altın madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcunun bu etkileyici başarısı, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın tarafından da takdirle karşılandı. Başkan Yalçın, yarışların ardından Karakuş’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve Yiğit Kerem Karakuş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Erol, öğrencisinin bu önemli derecesinden duyduğu gururu dile getirerek, Yiğit Kerem Karakuş’u tebrik etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Erol, başarı yolculuğunda emeği geçen tüm antrenörlere ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Sporun birleştirici gücüne inanan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Erol, genç sporcularının azim, disiplin ve kararlılıkla elde ettikleri bu tür başarıların, gelecekteki nice zaferlerin habercisi olduğuna inandığını vurguladı.