İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilinecek.

Başvurularda dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, YÖK formatlı özgeçmiş, doktora diploması, doçentlik belgesi, yayınları içeren bilimsel dosya gibi belgeler istenirken, müracaatın son günü 20.01.2021 olarak açıklandı.

Prof. ve Doçent kadrosuna başvurularda adres T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul olarak açıklanırken, Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurular ise T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

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