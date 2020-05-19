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İstanbul polisi Taksim Meydanı’nda 19.19’da İstiklal Marşı’nı okudu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, saat 19.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:53:54 -
İstanbul polisi Taksim Meydanı’nda 19.19’da İstiklal Marşı’nı okudu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, saat 19.19’da Taksim Meydanı’nda İstiklal Marşı’nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için vatandaşları 19.19’da balkon ve pencerelere İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Korona virüsle mücadelede sokakta çalışmalarını sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 19 Mayıs’ı kutlamak için Taksim Meydanı’nda toplandı. Aralarında Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu polisler, saat 19.19’da saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuyarak 19 Mayıs’ı kutladı.

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