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Aktüel

İstanbul polisi, babaannenin yaptırdığı doğum günü pastasını torununa ulaştırdı

2020-04-25 20:10:29 -
İstanbul polisi, babaannenin yaptırdığı doğum günü pastasını torununa ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan babaannenin isteğini yerine getirerek, torununa doğum günü pastası götürdü.

Beykoz'da oturan ve salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Nafiye Naziye Arslan, doğum günü olan torununa pasta göndermek istediğini Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne iletti.

Hemen harekete geçen ekipler, Nafiye Naziye Arslan'dan aldıkları pastayı ve hediyeleri, oğlunun evine götürerek sürpriz yaptı.

Ekipleri, polis kıyafetiyle karşılayan doğum günü kutlanan küçük çocuk, babaannesinin gönderdiği pasta ve hediyeleri görünce çok mutlu oldu.


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