İstanbul’da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İstanbul planlı elektrik kesintileri 11 Ekim Salı

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah CEBE ALİ BEY, DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 11/10/2022 00:01:00 - 11/10/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah BADEMLİ, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, KADASTRO, KARŞIYAKA, LİMAN, MUDANYA, PARLAK, SARUHAN, YARDIMCI, ÇINARLI sk / HÜRRİYET mah DERE. sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, KAYMAK, MENEKŞE YOLU, VATAN, ÇAKIR, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 11/10/2022 09:30:00 - 11/10/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 3.ÇINAR, BURCU, CENNET, DAĞARCIK, GÜRSEL, KÖKNAR, LETAYİF, MARMARA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, NAZENİN, OLUK, RÜZGARLI, SELVİ, SUNGUR, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 11/10/2022 09:30:00 - 11/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ATABEY, AYAZMA, AYDINLAR 1, BAĞDATLI, DEFNE 1, ESEN, GÖKSU 1, IŞIL 1, KARADENİZLİLER, KARTAL 1, KIZILIRMAK, KUTUPYILDIZI, LALEZAR, MELEK 1, MİLLETİM, ONUR 1, PINARCIK, SAMATYA, SAMYELİ, SELANİK, YELKEN 1, YENİ OKUL, ŞEBBOY 1 sk bölgelerinde 11/10/2022 14:00:00 - 11/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, AKKIZ, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTINTAŞ, ALİHAN, AYDENİZ, AZER, BAYRAK, BEHİCE, BEYKAN, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KILAVUZ, KINA, MABET, MADALYA, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MÜMİN, NİLSU, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELİM, SUALTI, SÖZ, TALEBE, TANER, TAŞOLUK, TUNÇ, UYUM, VARDAR, YAVUZHAN, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖZER, ÖĞÜN, İZ, ŞİMAL sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 11/10/2022 01:00:00 - 11/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 602., 614., 645. sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah NÜZHETİYE sk / VİŞNEZADE mah HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AYÇİÇEĞİ, GELİN, MARAL, MEFKURE, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah LALE BAHÇESİ, PELİKAN, YAPRAKTAŞ, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKTAR, ARMUTLU, CEVİZCİ EKREM, KABAKULAK CAMİİ, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI, YAMAK, ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, DOST, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 540/1., CEBECİ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 11/10/2022 10:00:00 - 11/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, ORDU, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME sk bölgelerinde 11/10/2022 20:00:00 - 11/10/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ALİ ÇEBİ, PALMİYE, PINAR, YEŞİL sk bölgelerinde 11/10/2022 08:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce -HAZNEDAR mah sk bölgelerinde 11/10/2022 00:00:00 - 11/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, HAZİRAN, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, KASIM, SONBAHAR sk bölgelerinde 11/10/2022 08:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 11/10/2022 10:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, HAZİRAN, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, KASIM, SONBAHAR sk bölgelerinde 11/10/2022 08:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 11/10/2022 10:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce -HAZNEDAR mah sk bölgelerinde 11/10/2022 00:00:00 - 11/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/10/2022 02:00:00 - 11/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACA AHMETPAŞA sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah TİRKEŞ, ÜÇTUĞLU, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah AYVACIK, CAFER AĞA, GÜNEYSU, HALİME ÇAVUŞ, HAYRULLAH ÇAVUŞ, KAPTANI DERYA, KUZGUNCUK, MAHMUT AĞA, SAKLIBAHÇE, SALİH PAŞA, SEVDE, SEVİNÇ, TAZEGÜL, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VURAL, ÜZÜM BAĞLARI, ŞEHİT TEVFİK İNAN sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah GAZİOSMANPAŞA, IHLAMUR, KARDEŞ, SEVİNÇ, VARDAR sk bölgelerinde 11/10/2022 00:05:00 - 11/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk bölgelerinde 11/10/2022 01:00:00 - 11/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, MÜKERRER sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AŞIK KEREM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN, KIVANÇ, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 11/10/2022 00:00:00 - 11/10/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BANKA, BANKALAR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALYON, NAFE, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, ESKİ BANKA, GALATA KULESİ, HACI ALİ, KABAK ÇİÇEĞİ, KART ÇINAR, OKÇU MUSA, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, OKÇU MUSA, SARI ZEYBEK, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI sk / MÜEYYETZADE mah AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk bölgelerinde 11/10/2022 00:00:00 - 11/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2446. sk bölgelerinde 11/10/2022 00:00:00 - 11/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106., 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 11/10/2022 00:05:00 - 11/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HASTANE sk bölgelerinde 11/10/2022 02:00:00 - 11/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah CEBE ALİ BEY, DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 11/10/2022 05:00:00 - 11/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, HEKİMOĞLU, PAŞABAHÇE, TAMER, TEKİN, TRAFO YOLU, TUFAN, TUNUSBAĞ, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, TÜRKOBA SINIR, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah YEŞİL MERDİVEN sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah MUALLİM NACİ sk / ORTAKÖY mah MUALLİM NACİ sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah MUALLİM NACİ sk / ORTAKÖY mah MUALLİM NACİ sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, COŞKUN ÇIKMAZI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, NALAN ÇIKMAZI, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, ŞİNASİ sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, KOMİK HASANEFENDİ, KÜLTÜR, YILDIZLI sk bölgelerinde 11/10/2022 10:30:00 - 11/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 11/10/2022 10:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 11/10/2022 00:01:00 - 11/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, LEYLEK, PELİKAN sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR, NİSBETİYE sk bölgelerinde 11/10/2022 10:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2442., 2443., 2446. sk bölgelerinde 11/10/2022 00:00:00 - 11/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.MİMAR SİNAN, 2.GÜLER, 2.YASEMİN, 3.BARIŞ, BURÇ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/10/2022 09:00:00 - 11/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

11.10.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEĞİRMEN YOLU, İLKER, LEYLAK

BEYKOZ

11.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SULTANİYE, SÜMBÜL, İĞDE ÇIKMAZI, FATİN HOCA, KAYNAK, KELLE İBRAHİM, ŞEHİT BÜLENT KOCABIYIK

ÇEKMEKÖY

11.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SULTAN REŞAT, EMEL, PAPELİN, REŞADİYE, ŞEHİT MURAT DEMİR

KADIKÖY

11.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PROF.DR. KEMAL AKGÜDER, AKASYA, MİMOZA

11.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ACIBADEM, ŞAMFISTIĞI, NAZİFBEY, KURBAĞALIDERE, FAİK BEY, ŞAİR SURURİ, HACI NECİPUSTA, MODA SAHİL YOLU

KARTAL

11.10.2022 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MADIMAK, SADABAT, SOYSAL, TAŞEREN, BERGÜZAR, KRİSTAL

MALTEPE

11.10.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HANDEGÜL, FIRATLI, BAYRAM, YUNUS, GÜRBÜZ, YOKUŞ ÇIKMAZI, YAYLA

PENDİK

11.10.2022 09:30 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BURHAN TOPRAK

SANCAKTEPE

11.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KELEBEK, BAĞLAR, CUMHURİYET, TOROS, ATA, ULUDAĞ, KAŞ, HÜRRİYET, PAŞAKÖY

ŞİLE

11.10.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PİRİ REİS, DİLEK, AYVALIK, LEYLAK, ALTAY, EFES, ERSİN, ZÜBEYDE HANIM, NERGİZ, PREVEZE, ZEMZEM

TUZLA

11.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KANUNİ

11.10.2022 11:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TANSEL

11.10.2022 13:00 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERTAŞ, KÜME

11.10.2022 09:30 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLTEN, AŞİYAN, YILDIZLAR, DALGAKIRAN

11.10.2022 10:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, SARI DOĞAN, DEĞİRMEN, DOLMABAHÇE

ÜMRANİYE

11.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİCRET, ÖZGÜNAY, SÖĞÜTLÜ ÇAYIR, OSMANGAZİ, AZİZ, GÖRKEM, SIDDIK, GÖKSU, TÜRKYILMAZ, AKDAĞ, OKAY, ŞAHİN, TURGUT ÖZAL

ÜSKÜDAR

11.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİKMET, PAZAR, YAKAMOZ, GELGEÇ, ECE, EFDAL, FIRIN ARKASI, FIRIN, HİSAR, TOSYA, KARADENİZ, TOHUM, KURTULUŞ, MATBAA, AYTUR, AYVACI, KARDEŞLİK, KUBBE, ÇAYDAN, EMİN, DİDEM, FİLDİŞİ, NESRİN, SAFAHAT, TARİH, ORBAY, FIRTINA, SETÜSTÜ, SÜTÇÜYOLU, ŞAİR, ŞARK, İLERİ, KEŞAN, EMRE, KOCA TÜRK, FEDAİ, KISMET

11.10.2022 09:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESERLİ, TORAMANLAR, MESİRE

11.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEÇEN