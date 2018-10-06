İstanbul Pendik'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Ankara Caddesi Harmandere mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyreden 34 HVD 02 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan D, iki şeritli yolun sol şeridinde park halinde bulunan 14 AAD 020 plakalı TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.