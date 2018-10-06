THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İstanbul Pendik'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Pendik'te bir otomobil yolda park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:09
İstanbul Pendik'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Ankara Caddesi Harmandere mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyreden 34 HVD 02 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan D, iki şeritli yolun sol şeridinde park halinde bulunan 14 AAD 020 plakalı TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:09
  1. Ankara
  2. Kaza
  3. pendik
  4. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı
    1. Belediye başkanını çıldırtan olay!..
    2. Alçak tahrik! 'Türk askeri yenilecek'
    3. Endonezya'da tsunaminin ardından..
    4. Payitaht Abdülhamid 56. Bölüm..
    5. 105 bin kişi ismini değiştirdi!..
    6. "Türk Lirası ile sözleşme" dönemi..
    7. Standard & Poor's, Fransa'nın kredi..
    8. Fransa sınır kontrollerini tekrar..
    9. New York borsası düşüşle tamamladı
    10. Bayern Münih 60 milyon Euro'yu gözden..
    11. Suudi Arabistan Veliaht Prensi:..
    12. İstanbul'da çalınan arabayı ararken..
    13. Fenerbahçe'de liste kabarık! İkinci..
    14. İranlı danışmandan küstahlık! Tür..
    15. Prens krize değindi ve ekledi: Özür..
    16. İstanbul Barosu üyesi Ömer Kavili..
    17. FIFA, Sierra Leone'nin üyeliğini..
    18. Yaşlı çift çıkan yangında mahsur..
    19. Rusya kafaya koydu Avrupa ile olan..
    20. Amerika'nın Türkiye'ye karşı yeni..
    "CHP onu aday gösterirse AK Parti'nin adayı kazanır"
    "CHP onu aday gösterirse AK Parti'nin adayı kazanır"
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Sosyal medyada atıp tutuyorlardı... Paketlendiler!
    Sosyal medyada atıp tutuyorlardı... Paketlendiler!
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Habertürk yazarı da dolandırıldı!
    Habertürk yazarı da dolandırıldı!