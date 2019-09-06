İstanbul Pendik'te fabrika yangını: İtfaiye müdahale ediyor Pendik Kurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

PendikKurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın, Pendik Kurtköy’de akşam saatlerinde bir polyester fabrikasında bilinmeyen bir nedenden ötürü başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.