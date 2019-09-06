İstanbul Pendik'te fabrika yangını: İtfaiye müdahale ediyor
Pendik Kurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.06 Eylül 2019 Cuma 20:43
PendikKurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın, Pendik Kurtköy’de akşam saatlerinde bir polyester fabrikasında bilinmeyen bir nedenden ötürü başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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