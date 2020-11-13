İstanbul Park'ta pilotlar piste çıktı

İstanbul Park'ta 9 yıl aradan sonra pilotlar piste çıktı. İlk 2 antrenman seansı tamamlanırken, bugün yaşananları editörümüz Mertcan Polat değerlendirdi. Pilotların bir hayli zorlandığı gözlemlenirken, iki seansı da Max Verstappen tamamladı.

9 yıl aradan sonra Formula 1'i çok özlemişiz. İlk antrenman turunun başlamasıyla birlikte Carlos Sainz ve Lando Norris piste çıktılar. Bu sırada birçoğumuz için rüya gibi dakikalardı. Ancak bu durumdan kolay kurtulduk. Çünkü aradan fazla süre geçmeden pilotlar, yol tutuşunun çok düşük olduğu pistte durmakta zorlandılar. 2011 yılında İstanbul'da yapılan son yarışın ardından artık her şey değişmişti. Bu yüzden alışmak kolay olmadı. Üst üste spinler, düz yolda giderken kontra yaparken, araçlarıyla savaşan pilotlar gördük.

Sözde güle oynaya döneceklerdi

İlk 2 seansı da Max Verstappen zirvede tamamladı. Ancak şunu belirtebiliriz ki bugün yapılan seanslar bize herhangi bir şey sunmuyor. Çünkü hafta sonu boyunca pist koşulları sürekli olarak değişkenlik gösterecektir. Yani bugün sadece pilotların, pisti ve karakterini tanımalarını sağladı. Hiçbir pilot, maksimum performansını gösteremedi. Özellikle yeni araçlarla 8. virajın tam gaz dönüleceği konuşuluyordu. Ancak beklenen olmadı. Arkaları kayan araçlar yüzünden pilotların, 8. virajda hatta en basit bölümlerde bile gaza oturmaktan çekindiğini gördük.

İzleyenler için zevkliydi

Her ne kadar organizasyon İstanbul'da yapıldığı için heyecanlansak da objektif yönden bakacak olursak, antrenman turlarını izlemekten sıkılan biri olarak açıkçası çok zevk aldım. Çünkü pist koşullarındaki belirsizlik, bir takım içerisinde yer alan her kişinin aracı geliştirme bakımından zihinsel olarak kendini zorlamasını sağlıyor. Böyle olunca içeride bir stratejik savaş başlamış oluyor.

Lastik seçimleri belirleyici olacak

Bilmeyenler için belirtelim, Formula 1'de yumuşak (Kısa ömürlü ve hızlı), orta (Standart), sert (Uzun ömürlü ve daha yavaş) olmak üzere 3 çeşit lastik var. İstanbul Park'ta gördüğümüz şey ise normalde 20-30 tur dayanan orta hamurun 10 tur içerisinde tükenme noktasına geldiği oldu. 9 sene önce yapılan yarışın ardından koşullar çok değişmiş. Bu yüzden yarış içerisinde doğru lastik seçimlerini yapan takımlar, stratejide bir adım önde kalarak, avantaj sağlayacaktır.