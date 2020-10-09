İstanbul namaz vakitleri İstanbul Cuma namazı vakti
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İstanbul’da yaşayan vatandaşlar İstanbul namaz vakitlerini takip ediyor. Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenerek duyuruluyor. İstanbul Diyanet namaz vakitleri ve Diyanet İstanbul Cuma namazı vakitlerini sizler için derledik.
İstabul Namaz Vakitleri (Ekim-Kasım 2020)
Miladi Tarih. İmsak. Güneş. Öğle. İkindi. Akşam. Yatsı
09 Ekim 2020 Cuma 05:38 07:02 12:56. 16:06. 18:41 20:00
10 Ekim 2020 Cumartesi. 05:39 07:03 12:56 16:05 18:39 19:58
11 Ekim 2020 Pazar 05:40 07:04 12:56 16:04 18:37 19:56
12 Ekim 2020 Pazartesi 05:41 07:05 12:56 16:03 18:36 19:55
13 Ekim 2020 Salı 05:42 07:06 12:55 16:01 18:34 19:53
14 Ekim 2020 Çarşamba 05:43 07:08 12:55 16:00 18:33 19:52
15 Ekim 2020 Perşembe 05:44 07:09 12:55 15:59 18:31 19:50
İstanbul Cuma Namazı Vakitleri
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta? Sorusunu merak ediyorlar. İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyet'te cuma namazının yeri ayrı bir öneme sahiptir.
Müslümanlar için mühim olan bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul’da cuma saat kaçta? sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte İstanbul Cuma saati.
9 Ekim 2020 İstanbul Cuma Namazı Vakti: 12:56
16 Ekim 2020 İstanbul Cuma namazı saati 12:55
23 Ekim 2020 İstanbul cuma namazı vakti 12:53
30 Ekim 2020 İstanbul cuma namazı vakti 12:53
06 Kasım 2020 İstanbul cuma namazı vakti 12:53