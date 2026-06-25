İstanbul merkezli dev operasyonla kaçakçılık şebekesi çökertildi! On binlerce litre kaçak akaryakıt ve suç ortakları kıskıvrak yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ekonomiyi baltalayan, devleti vergi kaybına uğratan ve insan sağlığını hiçe sayarak piyasaya haksız kazanç kapısı açan kaçakçılara karşı emniyet güçlerinin amansız mücadelesi devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üç ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen seri operasyonlar neticesinde, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan devasa miktarda karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İstanbul’da düzenlenen seri operasyonlarda piyasa değeri 7 milyon 165 bin lira olan 106 bin 500 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde seri "Kaçak Akaryakıt" operasyonları düzenledi. İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay'da düzenlenen son operasyonda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. "Akaryakıt Kaçakçılığı" yaparak haksız kazanç elde eden ve devleti vergi kaybına uğratan yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen seri operasyonlar kapsamında piyasa değeri 7 milyon 165 bin lira olan 106.500 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildiği ifade edildi. Suçta kullanılan beş araca tedbir kararı uygulandı. İki araca ise el konuldu.