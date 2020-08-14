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Aktüel

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon

Operasyonda yakalanan 14 kişiden 9'u tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:10:00 -
İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.G. elebaşılığındaki suç örgütü üyelerinin, kendilerini iş adamı olarak tanıtarak bazı kişileri ticaret yapmak vaadiyle dolandırdıkları, şikayette bulunmalarını engellemek için mağdurları tehdit ettikleri ve iş yerlerini yağmaladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu silah, 1 suikast silahı, 2 tüfek, 730 mermi, 1 balistik yelek, 1 dürbün, 1 susturucu, 1 lazer nişangahı, 198 fildişi ve damla kehribar tespih, 2 fildişi, 2 gergedan boynuzu, 1 piton yılanı derisi ve 61 fildişi parçası ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu belirlenen 14 parça obje ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanırken, 1 şüpheliye ev hapsi, 2 zanlıya ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer iki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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