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Aktüel İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu
Aktüel

İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli 12 ilde, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:26:00 -
İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün sahte belgeler hazırlayarak ve gemiler, yatlar gibi faal olmayan veya hareketsiz deniz araçlarına yakıt alarak kamu kurumlarını aldatarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine araştırma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin tutuklanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

"Suç işleyecek örgüt kurmak", "resmi belgelerde sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu kurum ve kuruluşları dolandırıcılığı" ile suçlanan zanlıların bir kısmının gözaltına alındığı, belirlenen adreslere aramaların devam ettiği öğrenildi. .

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