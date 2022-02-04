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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 14:13:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 04.02.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvuru dilekçesi ve YÖK formatlı CV için:

* (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlamadairesi), “Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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