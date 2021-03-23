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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi akademik birimlerine, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:08:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 22.03.2021 günü başlayacak başvurular 05.04.2021 tarihine kadar devam edecek. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversiteninweb sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. Yayınlanan ilanda şu bilgilere de yer verilmiş: İlk Başvuru Tarihi : 22.03.2021

Son Başvuru Tarihi : 05.04.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 07.04.2021

Sınav Tarihi : 08.04.2021

Sınav Sonuç Tarihi : 09.04.2021

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

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