İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi akademik birimlerine, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 22.03.2021 günü başlayacak başvurular 05.04.2021 tarihine kadar devam edecek. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversiteninweb sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. Yayınlanan ilanda şu bilgilere de yer verilmiş: İlk Başvuru Tarihi : 22.03.2021
Son Başvuru Tarihi : 05.04.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.04.2021
Sınav Tarihi : 08.04.2021
Sınav Sonuç Tarihi : 09.04.2021
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
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