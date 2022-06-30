İstanbul liseleri 2022 taban puanı en küçük yüzdelik dilimi en yüksek yüzdelik dilimi kaç?
2022 LGS Sonuçları sonuçları 5 Haziran’da LGS sınavına katılan 1 milyondan fazla öğrenci tarafından merak ediliyordu. MEB 2022 LGS sonuçlarını açıkladı. LGS sonuçları sonrası bu kez de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanmaya başlandı. Özellikle de İstabul liseleri taban puanları ve yüzdelik dilileri lise tercihlerinde bulunacak öğrenciler tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki Galatasaray Lisesi tabana puanı yüzdelik dilimi kaç? İstanbul Erkek Lisesi taban puan 2022 yüzdelik dilimi kaç? Kabataş Erkek Lisesi yüzdelik dilim, taban puanı kaç 2022? İşte İstanbul liseleri taban puanları En yüksek yüzdelik dilim en düşük yüzdelik dilimler:
2022 LGS Sonuçları sonuçları 5 Haziran’da LGS sınavına katılan 1 milyondan fazla öğrenci tarafından merak ediliyordu. MEB 2022 LGS sonuçlarını açıkladı. LGS sonuçları sonrası bu kez de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanmaya başlandı. Özellikle de İstabul liseleri taban puanları ve yüzdelik dilileri lise tercihlerinde bulunacak öğrenciler tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki Galatasaray Lisesi tabana puanı yüzdelik dilimi kaç? İstanbul Erkek Lisesi taban puan 2022 yüzdelik dilimi kaç? Kabataş Erkek Lisesi yüzdelik dilim, taban puanı kaç 2022? İşte İstanbul liseleri taban puanları En yüksek yüzdelik dilim en düşük yüzdelik dilimler:
GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 100
Taban Puan: 500
En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 180
Taban Puan: 497,41
En yüksek yüzdelik dilim: 0,06
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 120
Taban Puan: 494,82
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
2022 LGS sonuçları açıklandı (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları) - 5
KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 60
Taban Puan: 494,57
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 493,4
En yüksek yüzdelik dilim: 0,2
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 492,39
En yüksek yüzdelik dilim: 0,25
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
2022 LGS sonuçları açıklandı (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları) - 6
CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 180
Taban Puan: 489,67
En yüksek yüzdelik dilim: 0,34
En düşük yüzdelik dilim: 0,06
HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 120
Taban Puan: 487,97
En yüksek yüzdelik dilim: 0,46
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 240
Taban Puan: 484,38
En yüksek yüzdelik dilim: 0,7
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
2022 LGS sonuçları açıklandı (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları) - 7
YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 120
Taban Puan: 482,66
En yüksek yüzdelik dilim: 0,84
En düşük yüzdelik dilim: 0,26
PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 467,22
En yüksek yüzdelik dilim: 2,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,63
VEFA LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,58
En yüksek yüzdelik dilim: 1,26
En düşük yüzdelik dilim: 0,32
2022 LGS sonuçları açıklandı (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları) - 8
ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,36
En yüksek yüzdelik dilim: 1,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,34
ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,23
En yüksek yüzdelik dilim: 1,3
En düşük yüzdelik dilim: 0,09
BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 120
Taban Puan: 476,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,37
En düşük yüzdelik dilim: 0,39
2022 LGS sonuçları açıklandı (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları) - 9
BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 475,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,47
En düşük yüzdelik dilim: 0,6
PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 180
Taban Puan: 475
En yüksek yüzdelik dilim: 1,5
En düşük yüzdelik dilim: 0,3
YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,86
En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
En düşük yüzdelik dilim: 0,25
2022 LGS sonuçları açıklandı (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları) - 10
SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 480,84
En yüksek yüzdelik dilim: 1
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 180
Taban Puan: 480,37
En yüksek yüzdelik dilim: 1,04
En düşük yüzdelik dilim: 0,34
VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 464,38
En yüksek yüzdelik dilim: 2,6
En düşük yüzdelik dilim: 0,46
2022 LGS sonuçları açıklandı (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları) - 11
ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 150
Taban Puan: 458,65
En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
En düşük yüzdelik dilim: 1,66
KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 180
Taban Puan: 456,85
En yüksek yüzdelik dilim: 3,49
En düşük yüzdelik dilim: 1,41
ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR) TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ
Kontenjan: 120
Taban Puan: 451,5
En yüksek yüzdelik dilim: 4,19
En düşük yüzdelik dilim: 1,82