İstanbul liseleri 2022 taban puanı en küçük yüzdelik dilimi en yüksek yüzdelik dilimi kaç?

2022 LGS Sonuçları sonuçları 5 Haziran’da LGS sınavına katılan 1 milyondan fazla öğrenci tarafından merak ediliyordu. MEB 2022 LGS sonuçlarını açıkladı. LGS sonuçları sonrası bu kez de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanmaya başlandı. Özellikle de İstabul liseleri taban puanları ve yüzdelik dilileri lise tercihlerinde bulunacak öğrenciler tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki Galatasaray Lisesi tabana puanı yüzdelik dilimi kaç? İstanbul Erkek Lisesi taban puan 2022 yüzdelik dilimi kaç? Kabataş Erkek Lisesi yüzdelik dilim, taban puanı kaç 2022? İşte İstanbul liseleri taban puanları En yüksek yüzdelik dilim en düşük yüzdelik dilimler: