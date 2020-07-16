İstanbul lise taban puanları 2020 | İstanbul Fen liseleri taban puanları
Lise tercihleri ne zaman 2020 | LGS’ye giren milyonlarca öğrenci sonuçları öğrenir öğrenmez okul puanlarını ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Milyonlarca öğrenci “İstanbul LGS puanıyla öğrenci alan okullar” , “2020 lise taban puanları” , “İstanbul lise taban puanları yüzdelik dilimler” , “İstanbul Fen liseleri taban puanları 2020” , “İstanbul Anadolu liseleri taban puanları 2020” konularını araştırıyor.
LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Öğrenciler yaşadıkları şehirlerde okulların taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
İstanbul lise taban puanları 2020 | İstanbul Fen liseleri taban puanları
LGS puanıyla öğrenci alan okulların puan ve yüzdelik dilimleri araştırılmaya başladı. Öğrenciler LGS puanıyla öğrenci alan Anadolu ve Fen liselerinin puanlarını araştırıyor. İşte, İstanbul liseleri taban puanları.