İstanbul Kültür Üniversitesi’ne akademik personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 17.03.2023

Son Başvuru Tarihi : 31.03.2023

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 04.04.2023

Giriş Sınavı Tarihi : 07.04.2023

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Sonuç Açıklama Tarihi : 11.04.2023

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle

Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral)

(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak MYO Sekreterliği İle Görüşülmesi Gerekmektedir.)

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:

1. Meslek Yüksekokulu’nun İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Yolbaşı Sokak, 34147 Bakırköy/İstanbul

2. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrosuna Başvurular İçin Ataköy Yerleşkesi Adresi: E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

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