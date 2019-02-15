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İstanbul Kültür Üniversitesi "Taksim Trio"yu ağırlayacak

İstanbul Kültür Üniversitesi, 7 Mart'ta Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek tarafından kurulan Taksim Trio grubunu misafir edecek

15 Şubat 2019 Cuma 12:13
İstanbul Kültür Üniversitesi "Taksim Trio"yu ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 7 Mart Perşembe günü Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek tarafından kurulan Taksim Trio grubunu ağırlayacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek olan konserde grup, kendi bestelerinin yanı sıra usta sanatçıların eserlerini de yorumlayacak.

Bugüne kadar üç ayrı albüme imza atan Taksim Trio türküden caza, sanat müziğinden pop müziğine uzanan geniş repertuarlarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

Klarnette Hüsnü Şenlendirici, kanunda Aytaç Doğan, bağlamada ise İsmail Tunçbilek’in yer aldığı grup 2007’de kuruldu. Aynı yıl Taksim Trio isimli bir albüm çıkaran üçlü, daha sonra özgün bestelerinin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar’ın parçalarının da yer aldığı Taksim Trio 2 albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son olarak 2016 yılında Ahi albümleriyle grup, uluslararası müzik piyasasında da isminden söz ettirmeye başladı.

Dünya müziğinin önemli fuarlarından sayılan WOMEX’te dakikalarca ayakta alkışlanan, bir sonraki yıl da Londra Caz Festivali kapsamında Queen Elizabeth Hall sahnesine çıkan Taksim Trio, dünya çapında müzikal zenginliği ile öne çıkan gruplar arasında gösteriliyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:13
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