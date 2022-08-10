İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim elemanı alıyor
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Yabancı Diller Bölümüne Öğretim Elemanı alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)
Son Başvuru Tarihi : 23.08.2022
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 25.08.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 31.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.09.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle
Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral)
(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / Rektörlüğe Bağlı Bölüm / MYO Sekreterliği ile Görüşülmesi Gerekmektedir.)
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