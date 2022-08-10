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Ekonomi İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim elemanı alıyor
Ekonomi

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Yabancı Diller Bölümüne Öğretim Elemanı alacak

Yeniakit Publisher
2022-08-10 14:41:00 -
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Son Başvuru Tarihi : 23.08.2022

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 25.08.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 31.08.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.09.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle

Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral)

(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / Rektörlüğe Bağlı Bölüm / MYO Sekreterliği ile Görüşülmesi Gerekmektedir.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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