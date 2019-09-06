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İstanbul Küçükçekmece'de trafik kilit

İstanbul Küçükçekmece'de iplik yüklü TIR'ın dorsesi aşırı yüklemeden dolayı yan yattı.

06 Eylül 2019 Cuma 17:13
İstanbul Küçükçekmece'de trafik kilit

Kaza saat 14.30 sıralarında Basın Ekspres yolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki Hasan T. (35) yönetimindeki 34 AV 2330 plakalı iplik yüklü TIR'ın dorsesi aşırı yüklemeden dolayı yan yattı. Tehlike oluşturan TIR'ın dorsesini gören sürücü Hasan T. durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri tehlike oluşturan iplik yüklü TIR dorsesinin çevresine şerit çekti. Yaşanan olay nedeniyle trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. TIR şoförü Hasan T.  dorsenin devrilmemesi için dorseyi halatlarla köprü demirlerine bağladı.

Dorseyi kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:13
  1. istanbul
  2. küçükçekmece
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