  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İstanbul koronavirüs vaka sayısı | İstanbul hangi ilçelerde koronavirüs azaldı
Sağlık

İstanbul koronavirüs vaka sayısı | İstanbul hangi ilçelerde koronavirüs azaldı

Avcılar koronavirüs tablosu | artan koronavirüs vakaları sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında önemli tedbir kararları alındı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sıkağa çıkma yasaklarınını ise vaka oranına yansıdığı uzmanlarca belirtiliyor. Peki, İstanbul'da kaç koronavirüs vakası var güncel | Bakırköy koronavirüs vaka sayısı | Adalar koronavirüs vaka sayısı | Üsküdar koronavirüs vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-01-09 13:13:00 -
İstanbul koronavirüs vaka sayısı | İstanbul hangi ilçelerde koronavirüs azaldı

İstanbul güncel koronavirüs vaka sayısı | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizde kasım ayı gibi vaka sayısı bir hayli arttı. Bu sebeple 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kararlar alındı. Uygulanmaya başlayan tedbir kararları ise sonuç vermeye başladı. Peki, İstanbul’da kaç koronavirüs vakası var?

İstanbul koronavirüs vaka sayısı | İstanbul hangi ilçelerde koronavirüs azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarına yönelik bir açıklamada bulundu. 2021’in ilk filyasyon toplantısının ardından Yerlikaya, “Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya tedirgin! İlginç 'istihbarat ve nüfuz' iddiası: Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra...
Dünya

Almanya tedirgin! İlginç 'istihbarat ve nüfuz' iddiası: Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra...

Alman hükûmeti, Türkiye'nin Almanya'da kamusal alanda etkinliğini artırma ve siyasi nüfuz oluşturma çabalarına ağırlık verdiğini öne sürdü. ..
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik ..
Marmaray'da görevlinin çocuklara insanlık dışı müdahalesi tepki topladı!
Yaşam

Marmaray'da görevlinin çocuklara insanlık dışı müdahalesi tepki topladı!

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda bir görevlinin 4 göçmen çocuğu saçından tutarak dışarı atmak istediği görüntüler tepkilere neden oldu. İnsanl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay