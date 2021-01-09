İstanbul güncel koronavirüs vaka sayısı | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizde kasım ayı gibi vaka sayısı bir hayli arttı. Bu sebeple 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kararlar alındı. Uygulanmaya başlayan tedbir kararları ise sonuç vermeye başladı. Peki, İstanbul’da kaç koronavirüs vakası var?

İstanbul koronavirüs vaka sayısı | İstanbul hangi ilçelerde koronavirüs azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarına yönelik bir açıklamada bulundu. 2021’in ilk filyasyon toplantısının ardından Yerlikaya, “Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda” dedi.