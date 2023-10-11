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Siyaset İstanbul kongresi sonrası sürpriz iddia: Aday olmayacak
Siyaset

İstanbul kongresi sonrası sürpriz iddia: Aday olmayacak

Yeniakit Publisher
2023-10-11 10:54:00 -
İstanbul kongresi sonrası sürpriz iddia: Aday olmayacak

Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için aday olarak gösterdiği Cemal Canpolat'ın İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'e kaybetmesinden sonra Kulislerde, CHP Genel Başkanının kurultayda aday olmayacağı iddiaları dolanmaya başladı.

Yaşanan iki seçim hezimeti sonrası değişim tartışmalarıyla karşı karşıya kalan ve sancılı bir kongre süreci yaşayan CHP'de, İstanbul İl Başkanlığı'nı değişimcilerin kazanması hesapları altüst etti.

İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde değişimcilerin adayı olarak gösterilen ve 342 delegenin oyunu alarak yarışı önde bitiren Özgür Çelik, kurultay hesaplarında dengeyi değiştirdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmayacağı iddiaları dolanmaya başladı.

Gerekçe olarak da "İstanbul'u alan, kurultayı alır" görüşünün baskın olması iddia ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun kongre sonrası derin bir sessizliğe bürünmesi de olası bir sürpriz karar iddialarını güçlendiriyor.
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Genel merkezin adayı olarak gösterilen Cemal Canpolat'ın, 310 oyda kalmasının, devam eden kongre süreçlerini de etkileyeceği konuşuluyor.

CHP'de kongre süreci 15 Ekim'e kadar devam edecek. İstanbul'da genel merkezin adayının ağır bir yenilgi alması, kongreleri devam eden illerde de değişimcilerin lehine bir rüzgârın olabileceği söyleniyor.

SAFLAR NETLEŞECEK

Öte yandan ne genel merkez ne de değişimcilerin lehine herhangi bir açıklama yapmayan büyükşehir belediye başkanları var. Söz konusu başkanların İstanbul İl Kongresi seçimini bekledikleri dillendiriliyordu.

Önümüzdeki günlerde açıklama yapmayan belediye başkanlarının da İstanbul'daki mevcut durumu gözeterek, değişimcilerin lehine açıklama yapabileceği söyleniyor.

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