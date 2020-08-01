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İstanbul Kısırkaya'da sahil güvenlik denetimi

Yeniakit Publisher
2020-08-01 16:40:12 -
İstanbul Kısırkaya'da sahil güvenlik denetimi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer ilçesine bağlı Kısırkaya'daki halk plajında boğulma olaylarına karşı güvenlik denetimi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde, dalış timi, tekne ve helikopter eş zamanlı görev aldı.

Ekipler, Kısırkaya Halk Plajı'nda denize giren vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışırken, olası boğulma durumlarına karşı uyarılarda bulundu. Ayrıca, cankurtaran da jet ski ile denize açılarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlere eşlik etti.

Bu arada, olası bir boğulma olayında dalış timinin ve sağlık personellerinin vatandaşa müdahale ederek, ilk yardım yaptığı öğrenildi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyulması gereken sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen vatandaşlara da ikazda bulundu.

Sahil denetimleri bayram boyunca devam edecek.

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