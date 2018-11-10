THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

İstanbul Kartal'da yangın çıktı: Mahsur kalan baba ve çocukları kurtarıldı

İstanbul'da 7 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar nedeniyle evde mahsur kalan bir baba ve üç oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:46
İstanbul Kartal'da yangın çıktı: Mahsur kalan baba ve çocukları kurtarıldı

Yangın, 13.30 sıralarında Orta Mahalle, Kılıç Ali Paşa Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BABA VE ÇOCUKLARI MAHSUR KALDI

Daireden yükselen dumanlar nedeniyle baba İzzettin İlhan ile Sude, Emirhan ve Elif ismindeki üç çocuğu içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan baba ve çocuklarını kurtarırken, yangına müdahale ederek, söndürdü. Ambulansla hastaneye sevk edilen baba İzzettin İlhan ile bir çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:46
  1. istanbul
  2. kartal
  3. yangın
  4. itfaiye
  5. baba
  6. mahsur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün hayaliniz içinize düğüm olup oturmasın!
    1. Düğün hayaliniz içinize düğüm olup..
    2. Abdest sağlığımızı da koruyor
    3. Bakan Albayrak, Hakkari şehitleri için..
    4. Suriyeli araştırmacı Hafız: İsrail..
    5. Yarın İstanbul'da bu yollar kapanacak
    6. İstanbul Kartal'da yangın çıktı:..
    7. Yaz aylarının 8 tehdidi
    8. Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Suudi..
    9. Yerli Düşünce 10 Kasım programında..
    10. Erdoğan'dan Suudi yönetimine tepki:..
    11. Kırkın değeri..
    12. Kırkından sonra çocuk gibi ye!
    13. Tarihte bugün: Müslüman Türklerin..
    14. Sapkının avukatından mahkemede skandal..
    15. Suyu ılık içen kabız olmuyor
    16. Doğal salisilik asit
    17. Erdoğan, Fransa'ya gitmeden kudurdular!
    18. Macron’u bıçaklamayı planlamışlar
    19. Yok artık Neymar! Sözleşmesini duyan..
    20. Türkiye-Ukrayna maçının biletleri..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti