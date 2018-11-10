İstanbul Kartal'da yangın çıktı: Mahsur kalan baba ve çocukları kurtarıldı
İstanbul'da 7 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar nedeniyle evde mahsur kalan bir baba ve üç oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.10 Kasım 2018 Cumartesi 14:46
Yangın, 13.30 sıralarında Orta Mahalle, Kılıç Ali Paşa Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
BABA VE ÇOCUKLARI MAHSUR KALDI
Daireden yükselen dumanlar nedeniyle baba İzzettin İlhan ile Sude, Emirhan ve Elif ismindeki üç çocuğu içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri mahsur kalan baba ve çocuklarını kurtarırken, yangına müdahale ederek, söndürdü. Ambulansla hastaneye sevk edilen baba İzzettin İlhan ile bir çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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