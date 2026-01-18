  • İSTANBUL
Yerel İstanbul karlar altında! Silivri sahili beyaza büründü, görsel şölen havadan görüntülendi!
Yerel

İstanbul karlar altında! Silivri sahili beyaza büründü, görsel şölen havadan görüntülendi!

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
İstanbul karlar altında! Silivri sahili beyaza büründü, görsel şölen havadan görüntülendi!

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı megakentin batı kapısı Silivri'den giriş yaptı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, ilçeyi kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, Silivri’de beyaz örtü oluşturdu. Sahil şeridinde kar yağışı havadan görüntülendi.

İstanbul’da kar yağışı bazı ilçelerde etkisini göstermeye devam ediyor. Öğle saatlerinde Silivri’de kar yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı. Silivri Sahili’nde evlerin çatılarını kar kapladı, sahil şeridinde bağlı teknelerin de üzerleri beyaza büründü. İlçede etkili olan kar yağışı görsel şölen oluşturdu.

