İstanbul Kağıthane'de cinayet: Tartıştığı kadın tarafından öldürüldü Kağıthane'de aralarında önceden husumet olduğu belirtilen iki kişinin tartışması kanlı bitti.

Olay, Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşandı. Aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen C.K., akşam saat 21.00 sıralarında bir çocuk annesi A.G'nin bulunduğu eve geldi. Eşi evde olmayan A.G. ve C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.G., yanındaki silahla C.K'ya 4 el ateş açtı. MERDİVENLERE DÜŞTÜ Kafasına aldığı tek kurşunla ağır yaralanan C.K. merdivenlere düştü. Silah seslerinin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.K'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. TESLİM OLDU Olay yerine gelen polis ekipleri, A.G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından C.K.'nın cenazesi Kâğıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.