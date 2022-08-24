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Gündem İstanbul-İzmir otoyolunda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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İstanbul-İzmir otoyolunda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 çocuğu ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 07:06:00 -
İstanbul-İzmir otoyolunda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Ortaca Mahallesi mevkiinde, Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü Mustafa Çekiç (39) ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki çocukları Mina (8) ile Hasan Efe Çekiç (3) de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan Mustafa ve eşi Özlem Çekiç'in cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Sağlık ekiplerince yine aynı hastaneye kaldırılan Mina ile Hasan Efe Çekiç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktıkları öğrenildi.

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