İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul- İzmir arası kaç saat olacak?

2019 yılında açılması beklenen İzmir otoyolu projesinin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir-İstanbul arasını 3.5 saate indirecek otoyol projesinin açılmasına ne kadar kaldı? Balıkesir’deki 29 kilometrelik bölümü bu yıl içinde hizmete girecek. Peki tam tarih ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir- Otoyoluna ilişkin açıklama yaptıktan sonra gözler otoyolun açılacağı tarihe çevrildi. Merak edilen o tarih ne zaman? İşte ayrıntılar...

İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da yaptığı konuşmasında Bursalılara müjdeler verirken bunlardan birinin de İzmir otoyolu projesi olduğunu söyledi. Projenin Bursalıları da ilgilendirdiğini vurgulayarak Bursa- İstanbul arası mesafenin 1 saate ineceğine dikkat çekti. Bursalılara önemli müjdeler veren erdoğan İzmir otoyolunun Bursa'ya seyahat edenler için de önemli bir kolaylık sağlayacağına değindi. Erdoğan, "İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda bir Bursa Otoyolu. İstanbul-Bursa arasını 1 saate düşürecek projeyi bu yıl içinde bitiriyoruz. Hızlı tren projesinin yapımı devam ediyor.

Bursa'da 20 baraj ve 15 gölet inşaa ettik. 9 baraj ve 2 göletin ise yapım çalışmaları devam ediyor. Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme kullanma ve sanayii suyu temin edeceğiz." diye konuştu.

İzmir otoyolu projesi nedir?

İstanbul-İzmir karayolu ulaşımını 9 saatten 3.5 saate indirecek otoyol projesinde sona yaklaşılıyor. Dünyadaki 10 büyük projeden birisi de İstanbul-İzmir Otoyolu projesi olduğu söylenen projenin yaklaşık değeri 6.9 milyar dolar.

Balıkesir ve Bursa şanslı

İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir'den de geçiyor. Arkasından gelecek olan Çanakkale Köprüsü de bu otoyol ile birleşecek. Yaklaşık 433 kilometrelik bir yol olacak. Bunun 109 kilometresi Balıkesir il sınırları içerisinde kalıyor. Sene sonu itibariyle 29 kilometrelik kuzey ile batı kavşağı arası açılmış olacak.