İstanbul İstanbul olalı böyle basiretsiz bir başkan görmedi
Sabah saatlerinde Altunizade durağına yaklaşan metrobüs aniden arızalandı. İşe ve okula gitmek için bekleyen vatandaşlar, durakta yoğunluk oluşturdu. Sık sık arızalanan metrobüsler vatandaşları isyan ettirirken 'böyle basiretsiz bir başkan görülmedi' dedirtti.
İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor... İETT ve Metrobüs arızaları artık pes dedirtti.
Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.
Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.
Altunizade'de yoğunluk oluştu
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Altunizade durağında aniden bozuldu.
Durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterirken kalabalık giderek artmaya başladı.
Tek şeride düştü
Böylelikle Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü seferleri tek şerit üzerinden yapılmaya başlandı.
CHP’li İBB, otobüs bakım hizmetleri ihalesini CHP’li Özgür Karabat’ın iştirakli olduğu şirkete vermişti.
Medya
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