İstanbul ikitelli ölenler yaralananlar var mı? İkitelli son durum

İstanbul İkitelli’de bir bina çöktü. Peki, ikitelli ölen ya da yaralanan var mı?

İstanbul ikitelli bina ölenler yaralananlar var mı? İkitelli son durum

İstanbul ikitelli Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir mağazada çökme yaşandı. Tek katlı binanın yan tarafındaki inşaatın temel kazısı sebebiyle çöktüğü gelen haberler arasında. Gelen haberlere göre olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadı.