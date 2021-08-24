İstanbul ikitelli ölenler yaralananlar var mı? İkitelli son durum
İkitelli bina çöktü son dakika | İstanbul İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir binada çökme yaşandı. Peki, İkitelli'de ölen yaralanan var mı?
İstanbul İkitelli’de bir bina çöktü. Peki, ikitelli ölen ya da yaralanan var mı?
İstanbul ikitelli bina ölenler yaralananlar var mı? İkitelli son durum
İstanbul ikitelli Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir mağazada çökme yaşandı. Tek katlı binanın yan tarafındaki inşaatın temel kazısı sebebiyle çöktüğü gelen haberler arasında. Gelen haberlere göre olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadı.