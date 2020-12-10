İstanbul ihracatçılarından onbir ayda 7 milyar dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk onbir ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 2 artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile yaklaşık 7 milyar dolar tutarında ihracat yaptı.

İİB açıklamasına göre, İstanbul ihracatçıları, ilk onbir ayda 196 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk onbir ayında, değer bazında en fazla ihracatı yaklaşık 519 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı.

İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Rusya’ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Birleşik Krallık’a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Rusya’ya ise gemi ve yat ihracatı ön plana çıktı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, kasım ayında, yaklaşık 800 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, kasımda en fazla ihracatı Rusya, Irak, Almanya, Marshall Adaları ile ABD’ye gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk onbir ayında, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artışla, 1 milyar 777 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, kasımda ise, 169,2 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ilgili dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artışla, toplamda 1 milyar 694 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, kasım ayında ise ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artırarak, 177,4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.





- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatları Birliği’nden yüzde 27,5'lik artış





Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk onbir ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 ihracat artışı sağlayarak, yaklaşık 1 milyar 187 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik kasım ayında ise, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,7 oranında artış ile 223 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 654 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, kasım ayında ise, 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 oranında artışla 72,6 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 569,6 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, kasımda ise, 43 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 artış ile 320 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, kasım ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında artışla, 34 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 oranında artış ile 156 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, kasım ayında ise yaklaşık 16 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.





- "Pandemi, sürdürülebilir tedarikçinin önemini ortaya çıkardı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tüm dünyaya gıdanın, tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Mutlu, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu ve dört mevsim üretim yapılabildiğini belirterek, “Bulunduğumuz jeopolitik konum itibari ile çevremizde bulunan pek çok bölgenin tedarik kaynağıyız. Bu en önemli avantajlarımızdan birisi. Dünyadaki birçok rakibimiz ile kıyaslandığında müşterilerin taleplerine göre, çok çabuk değişim ve dönüşüm gerçekleştirebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pandemi, ucuz tedarikçinin değil, sürdürülebilir tedarikçinin önemini ortaya çıkardığının altını çizen Mutlu, “Üretim tesislerimizde kullandığımız en ileri teknolojiler ile tüm dünyaya kesintisiz bir şekilde, sürdürülebilir ihracatı sağladık. İstanbul İhracatçıları, pandemiyi fırsata çevirebilmeyi başardı. Pandeminin başında yaşadığımız şoku kısa bir sürede atlatıp, değişim ve dönüşüme ayak uydurarak, tüm dünyaya kesintisiz ihracat yaptık. Bu yılın bitmesine 1 ay kala, tüm dünyayı etkileyen pandeminin olumsuz etkilerine rağmen bu yılı ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörmekteyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

