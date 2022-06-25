İstanbul için uyarı geldi! Hafta sonu plan yapanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. İşte il il 25 Haziran hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında, gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Adana ve Hatay çevrelerinde, yarın zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karabük, Bolu, Düzce, Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Bingöl, Muş, Ağrı, Hatay kıyıları ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. bu akşam saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 16°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı