İstanbul için son uyarı! Edirne'de Kocaeli'de Bursa'da Düzce'de olacak İstanbul'da "YOK"
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü İstanbul'da kar yağacağını iddia edenlere yönelik flaş bir açıklamada bulundu.
Birçok sosyal medya sayfası tarafından pazar günü İstanbul'da kar yağacağına ilişkin bilgi ortaya atıldı. Ancak meteoroloji uzmanları pazar günü İstanbul'da kar yağış ihtimalinin düşük olduğunu ifade ediyor.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Edirne'de Kocaeli'de Bursa'da Düzce'de kar yağışının etkili olacağını ancak İstanbul'da olmayacağını söyledi.
Şen sözlerini şöyle sürdürdü:
"Pazar günü İstanbulda KAR yok. Kuvvetli yağmur var. Trakyada, Bursa'da Kocaeli'nde Düzce'de Kar olur. Bugün İstanbul'da yağışın sona ermesi sona erdi. Yarın hafif yağmur olabilir. Bugün 15 Cumartesi 18 C. Pazar 7 C. Pazartesinden itibaren tekrar ısıtma var."
Aktüel
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