İstanbul için saat verildi! 'Evden çıkmayın'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün akşam 18.00'dan itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşlarla zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları uyarısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara kar uyarısı:
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN: 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor
Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.
Dışarıdaysak evlerimize dönelim.
Toplu taşıma araçlarını tercih edelim.
İstanbul Valisi Yerlikaya, bugün saat 17.30'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.