  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul için saat verildi! 'Evden çıkmayın'
Yaşam

İstanbul için saat verildi! 'Evden çıkmayın'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün akşam 18.00'dan itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşlarla zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 15:39:00 -
İstanbul için saat verildi! 'Evden çıkmayın'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara kar uyarısı:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN: 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor

Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.

Dışarıdaysak evlerimize dönelim.

Toplu taşıma araçlarını tercih edelim.



İstanbul Valisi Yerlikaya, bugün saat 17.30'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay