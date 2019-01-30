İstanbul için namaz vakitleri | İstanbul haftalık ezan saatleri
İstanbul'da ezan saatleri saat kaçta? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz her Müslümana farz kılınmıştı. Megakent İstanbul için önümüzdeki bir haftanın namaz vakitleri haberimizde. İstanbul namaz vakitleri, İstanbul haftalık ezan saatleri, İstanbul bir haftalık namaz vakitleri...30 Ocak 2019 Çarşamba 12:45
İstanbul'da ezan saatleri saat kaçta? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz her Müslümana farz kılınmıştı. Megakent İstanbul için önümüzdeki bir haftanın namaz vakitleri haberimizde. İstanbul namaz vakitleri, İstanbul haftalık ezan saatleri, İstanbul bir haftalık namaz vakitleri...
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