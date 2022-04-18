İstanbul için korkutan deprem raporu! Bu 13 ilçede...
İstanbul'da uzun yıllardır beklenen büyük depremle ilgili uyarılar yapılmaya devam ediyor. Hazırlanan son raporda, olası bir 7.5'lik depremde Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar ve Büyükçekmece'nin büyük hasar göreceği belirtildi.
İstanbul'da uzun yıllardır beklenen büyük depremle ilgili uyarılar yapılmaya devam ediyor. Hazırlanan son raporda, olası bir 7.5'lik depremde Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar ve Büyükçekmece'nin büyük hasar göreceği belirtildi. Çıkarılan risk haritasına göre ise İstanbul genelinde 91 bin 81 bina deprem sonucu yıkılacak.