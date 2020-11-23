İstanbul için korkutan açıklama: Tehlike yaklaşıyor

İstanbul’da su seviyeleri giderek düşen barajlar alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre kasım ayı itibarıyla mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 26.34’e düştü. Bu rakam son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı oldu. 2017 yılından itibaren düşüş gösteren barajlardaki su seviyesi 2018 yılında yüzde 48.64, 2019 yılında yüzde 36,79 ve bu yılın 11’inci ayında yüzde 26.34 oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan “Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu anki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız” dedi.

Prof. Dr. Sevinç Asilhan “Barajlarımızdaki su seviyesindeki azalma 2011’den sonra en düşük seviyeye ulaştı. İstanbul’da yıllık 1 milyar metreküp kullanılıyor. Ancak bu şu anda düşmüş durumda. Barajlarımızda yeteri seviyede su yok. İstanbul için bazı tedbirler alındı ancak bütün tedbirlere rağmen şu an yüzde 70’in üzerinde suyumuz eksik. Eğer yağış olmazsa gelecek aylarda İstanbul için kuraklık kaçınılmaz hale gelmiş oluyor” diye konuştu.

Geçen aylarda Ankara’da meydana gelen toz fırtınasının kuraklık işareti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Asilhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemizdeki bazı hava olayları bize ‘kuraklık geliyor’ diye işaret verdi. Bunlardan biri de Ankara’daki toz fırtınasıydı. Bu şu anlama geliyor; İç Anadolu Bölgesi’nin kuruyan toprağı bizim üzerimize geri döndü. Herhangi bir bölgeden gelmedi, kendi ülkemizdeki toz toprak üzerimize geldi. Bunun sebebi toprağın aşırı derecede kurak olması. Ülkemizin farklı bölgelerinde kuraklık çoktan başladı. Örneğin güney bölgelerimizde kuraklığın baş gösterdiği, hatta Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bile bazı sinyaller görüyoruz.”