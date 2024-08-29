İstanbul için kırmızı alarm! Sokaklar göle döndü

İstanbul, dün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altında kaldı. Şehrin bazı bölgelerinde ani yağışlar, devasa yağış kütlesinin etkisiyle yerel kuvvetli sağanaklara dönüştü. Yağışın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı caddeler de adeta göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için de (29 Ağustos) İstanbul'a şiddetli yağış uyarısı geldi.

Yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri, Samsun’un iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.